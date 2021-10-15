На выходных в Akropole и Alfa будут работать магазины с отдельным входом
Foto: DELFI

В выходные и праздничные дни в торговых центрах Akropole и Alfa будут открыты не только магазины с товарами первой необходимости, но и торговые точки с отдельным входом с улицы, которые будут работать в "зеленом режиме", сообщили представители торговых центров.

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Во время ЧС, который продлится до 11 января, в выходные и праздничные дни в торговых центрах могут работать только продуктовые магазины, аптеки, оптики, зоомагазины, киоски с прессой, магазины с гигиеническими товарами, а также магазины телекоммуникационных услуг и товаров. Также разрешена работа обувных мастерских и химчисток.

В Akropole в выходные и праздничные дни в "красном режиме" будут открыты магазины с товарами первой необходимости, в свою очередь, в "зеленом режиме" будут работать магазины с отдельными входами с улицы: "Deichmann", "Salamander", "Mohito", "Van Graaf", "Sportsdirect", "Nike", "Mango", "Bershka", "Massimo Dutti" и "Zara", спортклуб "Lemon Gym", кинотеатр "Apollo Kino". Для того чтобы в них попасть, посетители должны показать сертификат о пройденной вакцинации или перенесенной болезни, а также документ, удостоверяющий личность (паспорт или ID карту).

Также в выходные и праздничные дни на территории торгового центра продолжат работать пункты вакцинации и тестирования.

В свою очередь, в торговом центре Alfa с отдельными входами с улицы в "зеленом режиме" в выходные и праздничные дни будут работать: кинотеатр Cinamon Alfa и спортклуб MyFitness, а также магазины "Zara", "Reserved", "Sinsay", "Eiropas apavi", "Floras maģija" и "Sportland".

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