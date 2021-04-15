На выходных в центрах вакцинации прививку от Covid-19 сможет получить любой желающий

16, 17 и 18 апреля в семи городах Латвии любой желающий может получить прививку вакциной производства AstraZeneca, сообщает Министерство здравоохранения. Люди вне приоритетных групп получат прививку в рамках “живой очереди”.

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“На этих выходных принцип живой очереди подразумевает, что привиться вакциной производства AstraZeneca может любой житель Латвии”, - указал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!). Жители будут поделены на две группы - люди из групп риска будут в отдельной, приоритетной очереди, а остальные пациенты смогут получить прививку стоя в живой очереди.

Вакцинация состоится без предварительной записи и прививку получит любой житель, который прибудет в центр массовой вакцинации пока доступны вакцины. С собой надо иметь паспорт или айди карту, сообщает министерство.

В каждом центре будут доступны от 390 до 2500 доз в зависимости от размера центра. Жителей призывают приходить на вакцинацию постепенно, в течение дня.

16 апреля с 9:00 до 17:00 будут работать три центра массовой вакцинации:

Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,

Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,

Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.

17 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты восемь центров вакцинации:

Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,

Рига, Кипсальский холл, ул. Кипсалас 8 (время работы - 9:00 - 19:00),

Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,

Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.

Цесис, бывший магазин Super Netto, ул. Берзайнес 2а,

Лиепая, Лиепайский олимпийский центр, ул. Бривибас 39,

Даугавпилс, Даугавпилсский спортивный комплекс, ул. Парадес 7,

Резекне, концертный зал GORS, ул. Пилс 4 (время работы - 9:00 - 19:00).

18 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты два центра вакцинации: