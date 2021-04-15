На выходных в центрах вакцинации прививку от Covid-19 сможет получить любой желающий
Foto: LETA

16, 17 и 18 апреля в семи городах Латвии любой желающий может получить прививку вакциной производства AstraZeneca, сообщает Министерство здравоохранения. Люди вне приоритетных групп получат прививку в рамках “живой очереди”.

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“На этих выходных принцип живой очереди подразумевает, что привиться вакциной производства AstraZeneca может любой житель Латвии”, - указал министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!). Жители будут поделены на две группы - люди из групп риска будут в отдельной, приоритетной очереди, а остальные пациенты смогут получить прививку стоя в живой очереди.

Вакцинация состоится без предварительной записи и прививку получит любой житель, который прибудет в центр массовой вакцинации пока доступны вакцины. С собой надо иметь паспорт или айди карту, сообщает министерство.

В каждом центре будут доступны от 390 до 2500 доз в зависимости от размера центра. Жителей призывают приходить на вакцинацию постепенно, в течение дня.

16 апреля с 9:00 до 17:00 будут работать три центра массовой вакцинации:

  • Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,
  • Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,
  • Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.

17 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты восемь центров вакцинации:

  • Рига, ATTA centrs, ул. Краста 60,
  • Рига, Кипсальский холл, ул. Кипсалас 8 (время работы - 9:00 - 19:00),
  • Елгава, Земгалский олимпийский центр, ул. Кронвалда 24,
  • Юрмала, Юрмальская спортивная школа, ул. Нометню 2б.
  • Цесис, бывший магазин Super Netto, ул. Берзайнес 2а,
  • Лиепая, Лиепайский олимпийский центр, ул. Бривибас 39,
  • Даугавпилс, Даугавпилсский спортивный комплекс, ул. Парадес 7,
  • Резекне, концертный зал GORS, ул. Пилс 4 (время работы - 9:00 - 19:00).

18 апреля с 9:00 до 17:00 будут открыты два центра вакцинации:

  • Цесис, бывший магазин Super Netto, ул. Берзайнес 2а,
  • Даугавпилс, Даугавпилсский спортивный комплекс, ул. Парадес 7.
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