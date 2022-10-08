На выходных жители четырех районов Риги смогут сдать опасные отходы

В центре, Болдерае, Иманте и Кенгарагсе на этих выходных можно будет бесплатно сдать опасные бытовые отходы, сообщает портал Рижского самоуправления.

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К опасным бытовым отходам относятся масла, фильтры для масла, лаки, краски, ртуть, люминисцентные лампочки, органические растворители, медикаменты, химикаты, батарейки, картриджи и т. д. Нельзя будет сдать электроприборы и шифер.

В субботу, 8 октября, отходы можно будет сдать в Болдерае на улице Межрозишу, 19а — с 10:00 до 14:00, а также на Имантском рынке, на проспекте Курземес, 2 — с 15:00 до 19:00. В воскресенье, 9 октября, отходы можно будет сдать в центре возле ТЦ Origo — с 10:00 до 14:00, и в Кенгарагсе возле Dole — с 15:00 до 19:00.

До 22 октября самоуправление в сотрудничестве с компанией ALL Recycling организует возможность сдать опасные отходы в 11 районах Риги. На следующей неделе — в Пурвциемсе, Тейке, Зиепниеккалнсе, и Агенскалнсе, а через неделю — в Андрейсале-Петерсале, Вецмилгрависе и Дрейлини.