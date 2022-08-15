На Юрмальском шоссе увеличат допустимую скорость до 130 километров в час

Юрмальское шоссе продолжат достраивать, с тем, чтобы превратить в высокоскоростную трассу, заявил в передаче Латвийского радио 4 министр сообщения Талис Линкайтс. Об этом пишет rus.lsm.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Линкайтса, там уже два года назад был построен участок, по которому можно двигаться со скоростью до 110 км в час, и появятся дополнительные пути, которые дадут возможность разгоняться и до 130 км в час. Но подождать придется еще несколько лет, признал он.

Строится сейчас Кекавская окружная дорога, проектируется Рижская окружная дорога, чтобы конвертировать это в высокоскоростную дорогу, подготавливается также окружная дорога Иецава — Бауска.