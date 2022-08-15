На Юрмальском шоссе увеличат допустимую скорость до 130 километров в час
Foto: LETA

Юрмальское шоссе продолжат достраивать, с тем, чтобы превратить в высокоскоростную трассу, заявил в передаче Латвийского радио 4 министр сообщения Талис Линкайтс. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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По словам Линкайтса, там уже два года назад был построен участок, по которому можно двигаться со скоростью до 110 км в час, и появятся дополнительные пути, которые дадут возможность разгоняться и до 130 км в час. Но подождать придется еще несколько лет, признал он.

Строится сейчас Кекавская окружная дорога, проектируется Рижская окружная дорога, чтобы конвертировать это в высокоскоростную дорогу, подготавливается также окружная дорога Иецава — Бауска.

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