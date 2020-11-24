На Южном мосту снижена разрешенная скорость движения
Foto: DELFI

С 1 декабря по эстакадам Южного моста будет можно ехать не быстрее, чем со скоростью 50 км/ч, сообщает пресс-служба Рижской думы. Ограничение скорости сохранится до весны. В летний сезон разрешенная скорость движения — 70 км/ч.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Допустимая скорость снижена на участке с выезда с улицы Маскавас и до улицы Лубанас, а также с противоположной стороны движения от улицы Лубанас до выезда с улицы Пиедруяс.

Съезд с Южного моста на улицу Лубанас — это эстакада третьего уровня, самая высокая из всех. Там дует сильный ветер, и противоскользящие материалы работают хуже.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

13

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei