На Южном мосту снижена разрешенная скорость движения

С 1 декабря по эстакадам Южного моста будет можно ехать не быстрее, чем со скоростью 50 км/ч, сообщает пресс-служба Рижской думы. Ограничение скорости сохранится до весны. В летний сезон разрешенная скорость движения — 70 км/ч.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Допустимая скорость снижена на участке с выезда с улицы Маскавас и до улицы Лубанас, а также с противоположной стороны движения от улицы Лубанас до выезда с улицы Пиедруяс.

Съезд с Южного моста на улицу Лубанас — это эстакада третьего уровня, самая высокая из всех. Там дует сильный ветер, и противоскользящие материалы работают хуже.