На западе и в центральной части Латвии объявлено предупреждение о ветре, снегопаде и высоком уровне воды

В воскресенье с 11.00 до 22.00 на западном побережье Курземе будет действовать оранжевое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о буре: там ожидаются порывы северного и северо-западного ветра скоростью до 26-31 метра в секунду.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На всей территории Курземе, а также на южном побережье Рижского залива до утра понедельника в силе желтое предупреждение о ветре: западный ветер перейдет в северо-западный и во многих местах в порывах будет достигать 20-24 метров в секунду.

В западной части страны с 13.00 воскресенья до 4.00 понедельника будет действовать оранжевое предупреждение о сильном снегопаде и метели. Видимость во время метели ухудшится до 100-500 метров, движение по дорогам будет затруднено.

В Лиепае, Вентспилсе и Риге в связи с повышением уровня воды в море объявлен желтый уровень опасности: ожидается, что уровень воды примерно на метр превысит норму.

В связи с повышением уровня воды в реках из-за осадков и оттепелей в Курземе и Бауском крае действует предупреждение желтой категории о затоплении низин.

В восточной части страны не объявлено никакого предупреждения в связи с погодными условиями.

Во второй половине дня над центральными и восточными районами Латвии расположится центр циклона, поэтому ветер во многих местах станет медленным, переменного направления, осадки также прекратятся. На западе Латвии, напротив, ожидаются обильные дожди и сильный ветер, местами метель перейдет в снежную вьюгу.

Температура воздуха в воскресенье составит 0…+3 градуса, вечером на большей части территории страны ожидаются заморозки.

Во второй половине дня и вечером в Риге возможна метель. Ветер стихнет, но к вечеру ожидаются порывы северного, северо-западного ветер до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2…+3 градуса.