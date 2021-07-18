На зарплаты работников VID просит дополнительно выделить 9,6 млн евро
Foto: LETA

Служба государственных доходов (VID) в бюджете на 2022 год просит выделить дополнительные 9,6 миллиона евро для обеспечения конкурентоспособного вознаграждения персонала, сообщили агентству LETA в Министерстве финансов.

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Самая крупная сумма — 9,6 миллиона евро — нужна VID для обеспечения конкурентоспособного вознаграждения в целях усиления контроля на таможне и для выявления уголовных правонарушений, а также для решения проблем с "текучкой" квалифицированных кадров.

270 000 евро VID планирует направить на усовершенствование, модернизацию и улучшение таможенной инфраструктуры, а 780 000 евро — на внедрение решений в области информационных технологий для адаптации рабочей среды для работы с э-документами.

Кроме того, в бюджете на 2022 год дополнительно запрошены 215 000 евро с целью усиления надзора за фискальной политикой в Совете по фискальной дисциплине и для продвижения мер по более активному участию Латвии в проектах, финансируемых ЕС.

Как сообщалось ранее, в бюджете следующего года министерства хотят получить дополнительно 1,68 миллиарда евро на первоочередные меры.

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LETA

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LETA
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