На защитной дамбе в Царникаве будет установлено освещение
Foto: DELFI

На защитной дамбе Салас в Царникаве будет установлено освещение, сообщает агентство LETA со ссылкой самоуправление Адажского края.

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Служба поддержки села одобрила представленный самоуправлением Адажского края проект "Строительство освещения на участке D-2 защитной дамбы Салас в Царникавской волости".

Согласно информации, опубликованной на сайте Службы надзора за закупками, работы будут выполняться SIA Delta EM. Общая стоимость строительных работ составляет 44 000 евро.

Освещение планируется построить вдоль защитной дамбы Гауи на участке от железнодорожного моста через Гаую по улице Рожу в сторону Адажи.

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