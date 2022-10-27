На здании Сейма появилась памятная доска в честь столетия латвийского парламента

Спикер Сейма Инара Мурниеце открыла в четверг, 27 октября, на здании парламента памятную доску, посвященную столетию Сейма, сообщили агентству LETA в пресс-службе парламента.

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"На пути к своему государству латышский народ выбрал демократию и парламентаризм, и наша история показывает, что это был правильный выбор", — сказала Мурниеце.

Сто лет назад, 7 ноября 1922 года, состоялось первое заседание Сейма первого созыва, и тогда же вступила в силу Конституция Латвии. "Эта табличка будет напоминать нам об этих очень важных событиях для нашей страны", — сказала Мурниеце.

Спикер отметила, что на памятной доске выгравированы три главные ценности народа и государства — свобода, независимость и демократия. Эти ценности придали латвийцам силы и 4 мая 1990 года, когда Верховный совет принял Декларацию о восстановлении независимости и была восстановлена государственность Латвии.

"Сегодня мы чувствуем себя сильнее еще и потому, что являемся членом Европейского союза и НАТО", — подчеркнула Мурниеце, выразив удовлетворение тем, что председатель Европарламента Роберта Метсола находится с визитом в Латвии и присутствует на торжественном мероприятии.

В открытии памятной доски приняли участие члены президиума Сейма, депутаты, председатель Клуба декларации 4 мая Велта Чеботаренок, вице-президент Европейского парламента Роберт Зиле и скульптор Янис Струпулис.