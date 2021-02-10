На Земитанском мосту в Риге скорость движения ограничили до 30 км/ч

Со среды, 10 февраля, максимально разрешенная скорость движения транспортных средств на Земитанском мосту уменьшена до 30 км/ч, сообщили Delfi в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Поясняется, что данное ограничение связано с частыми изменениями погодных условий и низкой температурой воздуха — все это способствует появлению на дорожном покрытии моста ям и деформаций. Рижская дума считает, что уменьшение скорости приведет к повышению безопасности на мосту и меньшему числу дорожных инцидентов.

Помимо извещающих об ограничении в 30 км/ч знаков на мосту также будут установлены знаки "Неровная поверхность".