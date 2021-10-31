На Земле началась вызванная вспышкой на Солнце магнитная буря

Днем в воскресенье, 31 октября, на Земле началась магнитная буря. Ее инициировала вспышка на Солнце, которая произошла в четверг. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН) РФ.

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"В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)", — говорится в сообщении на сайте.

По данным ученых, магнитная буря началась около 14:00 по латвийскому времени. По предварительным оценкам, явление окончится днем в понедельник.

Магнитная буря может вызывать ложные срабатывания защиты энергетических систем, перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.

28 октября ученые заметили 14 вспышек на Солнце, в их числе были две сильные (класс М) и одна особо сильная (класс Х), рассказали 29 октября в ФИАН. В лаборатории сообщили, что из-за возросшей солнечной активности в сторону Земли движется облако магнитной плазмы, что вызовет крупнейшие за несколько лет магнитные бури планетарного масштаба. Ученые уточнили, что облако движется со скоростью 800 км в секунду.

Земля, согласно прогнозам ученых, будет находиться внутри облака 1,5–2 суток, во время этого периода на планете могут происходить почти непрекращающиеся геомагнитные возмущения разной степени интенсивности.

"По предварительным оценкам, пиковые значения колебаний будут соответствовать магнитным бурям уровня три по пятибалльной шкале", — оценили в ФИАН.