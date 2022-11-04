На Ziedot.lv начат сбор средств на спасение латвийца Александра Дубяги

На платформе Ziedot.lv начался сбор средств на лечение 34-летнего рижанина Александра Дубяги, который попал в Бали в беду — заболел инфекцией, поражающей печень.

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"Александру Дубяге из Риги 34 года. Он веселый, добросердечный, отзывчивый друг, заботливый сын и талантливый столяр, специализирующийся на внутреннем дизайне интерьеров кораблей", — говорится на Ziedot.lv.

Этой осенью Александр отправился в путешествие на Бали. Там он заболел 30 октября был госпитализирован с лихорадкой и затрудненным дыханием. Через несколько дней состояние Александра еще больше ухудшилось, проявились сбои в работе органов — почек, печени и легких. Мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, Александр впал в кому. Врачи обнаружили инфекцию, поражающую печень. Вероятно, понадобится пересадка печени. В больнице на Бали принято решение, что Александр медицинским самолетом перевезут в клинику на Сингапур, где запланировано двухнедельное лечение. Страхование, средства семьи и друзей позволят погасить часть затрат, но сейчас на дальнейшее лечение в Сингапурской клинике не хватает минимум 50 000 евро.

Состояние Александра критическое, его родители и друзья просят о помощи. Пожертвовать деньги можно здесь.