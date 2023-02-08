На Ziedot.lv начат сбор средств пострадавшим от землетрясений в Турции

Благотворительная организация Ziedot.lv в сотрудничестве с посольством Турции в Латвии и обществом Tavi draugi начала благотворительную акцию по сбору средств людям, пострадавшим в землетрясении. Об этом агентству LETA сообщили в Ziedot.lv.

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На пожертвованные средства планируется приобрести вещи первой необходимости – одеяла, обогреватели, палатки и медикаменты.

Ассоциация Tavi draugi также принимает от жителей гуманитарную помощь – новые одеяла, обогреватели, палатки. Пожертвования просят упаковывать в прозрачные пакеты с информацией о содержимом – их можно привозить на рижский склад Tavi draugi по адресу улица Вентспилс.

Уже сообщалось, что в понедельник в Турции и в Сирии произошли два крупных землетрясения силой в 7.7 баллов. Погибли более 9 тысяч человек, еще больше людей остались без дома.