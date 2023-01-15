На Ziedot.lv пожертвовано почти 35 000 евро на помощь пострадавшим от наводнения в Екабпилсе
Foto: F64

Согласно информации на сайте организации, на платформе Ziedot.lv менее чем за два дня было пожертвовано 34 915 евро на помощь пострадавшим от наводнения в Екабпилсе.

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На данный момент деньги перевели 2226 жертвователей.

Сбор пожертвований в помощь пострадавшим от наводнения в Екабпилсе начался в субботу, 14 октября.

"Вода отступит, но многие дома будут повреждены или даже разрушены. Людям потребуются средства на починку электропроводки, дренажа, устранение повреждений, нанесенных водой", — говорится на сайте.

В организации заявляют, что пострадавшие от наводнения смогут использовать пожертвованные средства на восстановление и ремонт своих домов. Благотворительная организация Ziedot.lv обратится к самоуправлению Екабпилсского края с просьбой определить тех, кто больше всего нуждается в помощи.

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