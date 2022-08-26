На зимовку в теплые края. Подкаст "Отчаянный оптимист" — о том, что можно ли сбежать от счетов за отопление?

Уже прозвучало, что ноябрь может стать шоковым моментом — жители получат первые счета за отопление по новым тарифам. А если провести осень и зиму под пальмой у океана? Можно ли сэкономить на счетах за коммунальные услуги, если отправиться зимовать в теплые страны? Две реальных истории — два совершенно разных опыта. Об этом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

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"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста":

Можно ли сорваться в последний момент?

Где искать жилье: на специальных платформах или уже на месте?

Сколько чемоданов брать на семью?

На что больше всего придется потратить денег?

Можно ли там на месте найти работу?

Всегда ли нужно смотреть прогноз погоды?

Почему не стоит поднимать с земли апельсины?

Бонус: как обустоить рабочее место, чтобы не отвлекаться на пальмы и как не обидеть коллег, оставшихся в офисе.



Своим опытом делятся Владислав Доду, который в прошлом году вместе с друзьями зимовал на Канарских островах, и Маргарита Вирате-Шумило, которая вместе с мужем и четырьмя детьми отправилась подальше от серости и слякоти на солнечную Сицилию.

Интересный факт — пока мы ездим в теплые страны греться, оттуда к нам приезжают остывать. Об этом рассказал вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владислав Корягин.

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