На зимовку в теплые края. Подкаст "Отчаянный оптимист" — о том, что можно ли сбежать от счетов за отопление?
Foto: DELFI

Уже прозвучало, что ноябрь может стать шоковым моментом — жители получат первые счета за отопление по новым тарифам. А если провести осень и зиму под пальмой у океана? Можно ли сэкономить на счетах за коммунальные услуги, если отправиться зимовать в теплые страны? Две реальных истории — два совершенно разных опыта. Об этом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

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"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста":

  • Можно ли сорваться в последний момент?
  • Где искать жилье: на специальных платформах или уже на месте?
  • Сколько чемоданов брать на семью?
  • На что больше всего придется потратить денег?
  • Можно ли там на месте найти работу?
  • Всегда ли нужно смотреть прогноз погоды?
  • Почему не стоит поднимать с земли апельсины?
  • Бонус: как обустоить рабочее место, чтобы не отвлекаться на пальмы и как не обидеть коллег, оставшихся в офисе.


Своим опытом делятся Владислав Доду, который в прошлом году вместе с друзьями зимовал на Канарских островах, и Маргарита Вирате-Шумило, которая вместе с мужем и четырьмя детьми отправилась подальше от серости и слякоти на солнечную Сицилию.

Интересный факт — пока мы ездим в теплые страны греться, оттуда к нам приезжают остывать. Об этом рассказал вице-президент Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Владислав Корягин.

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