На "золотой парашют" прежнего правительства уйдет больше полмиллиона евро

На выплату пособий при увольнении бывших министров и работников их бюро требуется больше полмиллиона евро, говорится в проекта распоряжения. Документ подготовила Государственная канцелярия.

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Госканцелярия обобщила информацию о тех министрах, которые подали заявку на выплату компенсации. Отдельные политики отказались от такой возможности.

Законодательство предусматривает выплату компенсаций, в том числе за неиспользованный отпуск, при смене правительства не только бывшим министрам, но и парламентским секретарям, консультантам и другим работникам бюро.

На эти цели на сей раз потребуется 509 087 евро, которые будут выделены из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы".

Из указанной общей сумма 219 066 евро будут выделены Государственной канцелярии (членам Кабинета министров), 81 230 евро — Министерству обороны, 23 314 евро — Министерству образования и науки, 47 389 евро — Министерству земледелия, 30 747 евро — Министерству сообщения, 21 082 евро — Министерству благосостояния, 55 601 евро — Министерству юстиции и 30 658 евро — Министерству здравоохранения.

Как уже ранее сообщалось, на этой неделе, 14 декабря, Сейм утвердил новый состав правительства, которое вновь возглавил Кришьянис Кариньш. Правительство сформировано из представителей трех партий — "Нового Единства", Национального объединения и "Объединенного списка".

Лишь четверо членов нового правительства работали и в предыдущем Кабинете министров — Кариньш, Эдгар Ринкевич, Илзе Индриксоне и Наурис Пунтулис.

В новое правительство не вошли министр обороны Артис Пабрикс, министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс, министр здравоохранения Даниэль Павлютс, министр образования и науки Анита Муйжниеце, министр сообщения Талис Линкайтс, министр благосостояния Гатис Эглитис, министр юстиции Янис Борданс и министр земледелия Каспар Герхардс.