Нацблок: 16 марта нужно возлагать цветы индивидуально. Возможно, это пробудит в нас энергию

В связи с действующими в Латвии из-за Covid-19 ограничениями Национальное объединение призвало всех желающих возложить 16 марта цветы к памятнику Свободы и на братском кладбище в Лестене делать это в индивидуальном порядке, не собираясь в группы.

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Председатель Нацблока Райвис Дзинтарс считает, что, несмотря ни на что, "нужно поблагодарить своих предков". "Может быть, почитая их силу, храбрость и неотступность, мы и в самих себе пробудим новую энергию в нынешние времена", — сказал Дзинтарс, отметив, что "по сравнению с временами легионеров у нас есть бесчисленные возможности".

16 марта — неофициальный памятный день, когда ветераны латышского легиона и их сторонники вспоминают жителей страны, сражавшихся во время Второй мировой войны в составе Латышского легиона. Часть общества полагает, что они надеялись восстановить независимость Латвии, часть — что они были пособниками фашистов, часть — что они были жертвами, которые не по своей воле оказались на фронте.

Официальные представители латвийского государства в последние годы не принимают участия в памятных мероприятиях в Риге.