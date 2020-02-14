Нацблок и "Единство" все же не исключают возможность пойти на выборы в Риге единым списком

Хотя план правящих партий пойти на выборы большим единым списком провалился, поскольку объединение "Развитие/За!" и Новая консервативная партия уже объявили, что будут стартовать отдельно, политики "Единства" и Национального объединения все же не исключают, что такой список может появиться. Как сообщает Lsm.lv, такое заявление прозвучало в программе "Точки над i" Русского вещания LTV7.

"Когда "Развитие/За!" и Новая консервативная партия сообщили, что пойдут на внеочередные выборы отдельно, у нас сложилось мнение, что нужно стартовать отдельно. Но я не говорю, что не случится чуда и хотя бы две партии не образуют блок. И это будет уже более внушительная сила. Поэтому пока я не говорю этой идее "нет". Сейчас рассматривается сценарий, при котором на выборы идут отдельные списки, но мы будем думать и о сильном едином списке", — заявил депутат Сейма от Национального объединения Ритварс Янсонс.

Председатель парламентской фракции "Развитие/За!" Даниэль Павлютс, в свою очередь, рассказал, что "мы сразу же честно сказали партнерам, что не видим особого смысла в создании суперсписка из всех партий правительства", поскольку это бы получился "салат-оливье, без какой-либо идеологической составляющей".

Речь шла о том, чтобы не создавать конкуренции между либеральными и консервативными ценностями в рамках одного списка. Потом рассматривался вариант единого списка из трех партий, но вчера Новая консервативная партия неожиданно ответила отказом. Спасибо им за эту новость, будем думать, что делать дальше", — заявил Ашераденс, отметив, что решение может быть принято в следующий понедельник.