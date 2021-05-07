Нацблок и НКП 9 мая будут следить за работой полиции возле памятника Победы
Foto: DELFI

Фракции Национального объединения и Новой консервативной партии в Рижской думе распространили совместное заявление, в котором сообщается, что их депутаты 8 и 9 мая будут "строго наблюдать за работой муниципальной полиции Риги возле памятника Победы" и в случае необходимости потребуют от руководства полиции взять на себя "полную ответственность за нарушения ограничений на собрания, если таковые не будут устранены".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Нацблок и НКП напоминают, что на данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией любые публичные организованные мероприятия запрещены, а число участников пикетов ограничено до десяти человек. Помимо этого, обе партии выразили неприятие идеологической составляющей празднования 9 мая.

"Мы категорически против этого идеологически противоположного, не уважающего и оскорбляющего самые тяжелые страницы истории Латвии мероприятия — против его организации или допущения любых отступлений по части соблюдения требований закона", — говорится в сообщении фракций этих двух партий в Рижской думе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

96

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Следы шахматного гения Михаила Таля в Риге
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
"cenuklubs.lv": Электронная коммерция помогает сохранить рабочие места
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
В Рижском порту успешно развивается сегмент обслуживания малых судов
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra