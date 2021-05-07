Нацблок и НКП 9 мая будут следить за работой полиции возле памятника Победы

Фракции Национального объединения и Новой консервативной партии в Рижской думе распространили совместное заявление, в котором сообщается, что их депутаты 8 и 9 мая будут "строго наблюдать за работой муниципальной полиции Риги возле памятника Победы" и в случае необходимости потребуют от руководства полиции взять на себя "полную ответственность за нарушения ограничений на собрания, если таковые не будут устранены".

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Нацблок и НКП напоминают, что на данный момент в связи с эпидемиологической ситуацией любые публичные организованные мероприятия запрещены, а число участников пикетов ограничено до десяти человек. Помимо этого, обе партии выразили неприятие идеологической составляющей празднования 9 мая.

"Мы категорически против этого идеологически противоположного, не уважающего и оскорбляющего самые тяжелые страницы истории Латвии мероприятия — против его организации или допущения любых отступлений по части соблюдения требований закона", — говорится в сообщении фракций этих двух партий в Рижской думе.