Нацблок и "Объединенный список" готовы продолжить работу в правительстве, но с одним условием

Утром в пятницу, 11 августа, политики "Объединенного списка" (ОС) и Национального объединения (НО) перед встречей с премьер-министром Кришьянисом Кариньш, выразили готовность продолжать работу в правительстве, однако не сообщили, примут ли они требование Кариньша о смене министров.

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Один из лидеров ОС, председатель Сейма Эдвардс Смилтенс заявил, что предоставляемая им политическая сила готова работать и согласна с подготовленным премьером списком приоритетов. Нынешняя коалиция из трех фракций является наиболее оптимальной и соответствующей интересам национальной безопасности Латвии моделью, считает Смилтенс. Политик не прокомментировал требование Кариньша изменить распределение сфер ответственности в правительстве.

"Латвийское общество видит конкретные проблемы, так как решение необходимо как в этом доме [Кабинете министров], так и на улице Екаба 11, в Сейме Латвийской Республики", — заявил Смилтенс, подчеркнув, что партнеры по коалиции пришли на переговоры с Кариньшем, чтобы "внести ясность, четко поговорить с премьер-министром и положить конец неразберихе".

В свою очередь, член НО Янис Домбрава был более краток в своих высказываниях. Он напомнил, что и бывший, и действующий президент все время указывают на проблемы, требующие решения. Поэтому просто нужно продолжить работу, а "Новое Единство" должно прекратить политические игры и ультиматумы, отметил Домбрава.

На вопрос о том, примут ли ОС и НО предложение Кариньша, политики ответили, что более подробные комментарии дадут после беседы с премьер-министром.

Чтобы правительство работало более динамично, Кариньш предлагает представителю Национального объединения Рихарду Колсу занять пост министра иностранных дел, при этом ОС возглавит Министерство экономики, а "Новое Единство" — Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM).

Это будет означать ротацию министерств между партнерами, потому что в настоящее время Министерство иностранных дел находится в ведении "Нового Единства", Министерство экономики возглавляет Нацобъединение, а VARAM — представитель ОС.

Также предложение предусматривает, что должность главы комиссии по национальной безопасности Сейма будет передана от Национального объединения "Новому Единству".

Кроме того, премьер-министр призывает коалиционные партии подписать меморандум по ряду задач, которые необходимо выполнить.