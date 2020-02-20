Нацблок на пост мэра Риги выдвинул Цилинскиса

Кандидатом на пост мэра Риги от Национального объединения станет Эйнарс Цилинскис, сообщает агентство LETA.

Об этом в своем твиттере сообщил председатель Рижского отделения Национального объединения Эдвардс Ратниекс. Он рассказал, что отделение единогласно поддержало кандидатуру Цилинскиса. Ансис Пуполс, Дайнис Лоцс и Эдвардс Ратниекс отозвали свои кандидатуры.

Партия также поддержала инициативу создать единый список с Латвийским объединением регионов.

Изначально Национальное объединение планировала стартовать единым списком с “Новым Единством” и Новой консервативной партией (НКП), но НКП решила стартовать самостоятельно и разговоры о едином списке затихли.

По неофициальной информации, все связанные с роспуском Рижской думы законопроекты должны вступить в силу до 25 февраля. Если это произойдет, то Рижская дума будет избрана более чем на пять лет, вместо обычных четырех.