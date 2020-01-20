Нацблок предлагает запретить предвыборную агитацию не на латышском языке

Предвыборная агитация должна быть только на государственном языке, считает Национальное объединение. VL-TB/LNNK передаст в понедельник, 20 января, на рассмотрение коалиции вопрос о соответствующих поправках к закону о предвыборной агитации, сообщает LETA.

Поправки будут предусматривать, что предвыборная агитация, расходы на которую ограничиваются нормативными актами, должна быть только на государственном языке.

Это будет относиться и к выборам в Сейм, самоуправление и Европарламент, и к народным голосованиям. Если такие поправки будут приняты, предвыборная реклама будет только на латышском и в общественных СМИ, и в коммерческих, и в интернете, и в общественном транспорте, и в любых помещениях вне зависимости от того, кому они принадлежат. В случае несоблюдения этих правил Нацблок предлагает ввести административную ответственность.

Политики VL-TB/LNNK ссылаются на четвертый пункт Конституции, где сказано, что государственным языком Латвии является латышский, а также на преамбулу к Конституции. Такие поправки, считают они, расширят использование латышского языка.

"Недопустимо, чтобы спустя 30 лет после восстановления независимости Латвии во многих отраслях продолжалась начатая в СССР политика двуязычия. На языковом референдуме в 2012 году жители Латвии выразили свою волю и подтвердили, что в Латвии только один государственный язык — латышский", — считает глава Национального объединения Райвис Дзинтарс.