Нацблок просит СГБ проверить конкурс для школьников, посвященный советским героям войны

Лидер Лиепайского отделения Национального объединения Улдис Липскис обратился в Службу госбезопасности с предложением проверить конкурс сочинений для школьников, организованный Лиепайской русской общиной. Участникам конкурса предлагалось написать о подвиге предков в 1941-1945 годах.

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Школьникам на выбор предлагались следующие темы:

отражение событий войны в истории семьи участника конкурса ;

биографии участников боевых действий или работников тыла;

книги, документальные или художественные фильмы, посвященные войне;

деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в мероприятиях по сохранению и увековечению памяти о войне.

Национальное объединение посчитало, что формулировка, что советская армия воевала за свою страну и ее свободу, недопустима. По словам Липскиса, советская оккупация — мрачнейшая эпоха в истории латышского народа, которая принесла страдания, разрушения и сломанные судьбы. "В независимой Латвии нет места для глорификации тоталитарных режимов, поэтому мы призываем ответственные инстанции предотвратить любые антигосударственные инициативы, в том числе в Лиепае и среди лиепайских школьников", — заявил он.

Заявление Липскиса адресовано главе СГБ нормунду Межвиетсу, председателю Лиепайской думы Янису Вилнитису и главе Управления по образованию Лиепайской думы Кристине Ниедре-Латхере.