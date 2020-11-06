Нацблок увидел проблемы Латвии с Covid-19 в миграции

Национальное объединение обратилось с призывом к правительству Латвии, которое сегодня будет принимать решение насчет возможного введения в стране чрезвычайной ситуации (ЧС). По мнению партии, нужно "остановить миграцию из-за рубежа, чтобы ограничить распространение Covid-19 и не вводить очень строгие ограничения в местном масштабе", сообщает LETA.

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Представитель Нацблока Янис Домбрава заявил по этому поводу, что данное политическое объединение уже давно выступает за "приезд людей из затронутых вирусом стран". По мнению нацобъединения, правительство до сих пор недостаточно осознавало, "насколько важным фактором распространения Covid-19 в Латвии является угроза из других стран, которые инфекция затронула шире и из которых продолжают прибывать люди".

Отметим, что главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис также раскритиковал правительство за недостаточно серьезное отношение к внешним угрозам — полетам и границам. Позиция экспертов здравоохранения в этом вопросе всегда была консервативной, тогда как границы были открыты из экономических соображений. По мнению инфекциониста, мобильность и путешествия — это одна из основных причин, почему Европа оказалась в нынешней ситуации.

В настоящее время всем, кто приезжает в Латвию из стран, где кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 превышает латвийский, предписано соблюдать самоизоляцию. Латвийский показатель в прошлую пятницу составлял 121,82 случая на 100 тыс. населения и сегодня будет обновлен.