Начал работать цифровой сертификат о наличии иммунитета к Covid-19

Утром 1 июня в Латвии начал работать сайт covid19sertifikats.lv, позволяющий получить сертификат о наличии иммунитета к Covid-19. В первые часы ресурс работает с перебоями.

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Сертификат можно получить на сайте covid19sertifikats.lv.

Сертификаты доступны в трех видах — документ, подтверждающий факт прививки, документ о результате анализа на Covid-19 и документ о том, что человек переболел Covid-19.

Представитель Национальной службы здравоохранения Арис Каспаранс сказал Латвийскому радио, что на этом сайте, войдя в систему с помощью обычных

инструментов авторизации, люди смогут сгенерировать свой сертификат с QR-кодом, который затем может быть проверен поставщиками услуг. После создания QR-кода будут два варианта: сохранить его как файл PDF с дополнительной информацией, который затем можно распечатать, или просто как изображение QR-кода.

Сертификат можно будет сгенерировать, даже если после получения прививки от Covid-19 не истекли требуемые дни, но в этом случае он не будет действителен, поэтому люди должны отслеживать, прошли ли необходимые дни для получения иммунитета, отметил чиновник.

В настоящее время доступ к сертификату есть только в цифровом виде, но будут найдены способы распечатать его для людей, которые не пользуются интернетом и цифровыми устройствами, например, в государственных единых центрах обслуживания клиентов, у семейных врачей и т. д.

Данные о вакцинации поступают из системы электронного здравоохранения, куда их вводят учреждения, проводящие вакцинацию. Как пояснили в НСЗ, в случае технических проблем, если человек был вакцинирован, но платформа показывает, что он не вакцинирован, следует связаться с соответствующим учреждением, если же сайт показывает саму вакцинацию, но есть проблемы с сертификатом, нужно связаться с НСЗ.

Этот сертификат потребуется зрителям чемпионата мира по хоккею. НСЗ рекомендует тем, кто планирует посетить матчи, как можно скорее запросить сертификат.

До середины июня планируется запустить приложение, с помощью которого можно будет получить доступ к сертификату о вакцинации через смартфон.