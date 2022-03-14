Начал работу пункт Рижского центра приема жителей в Вецмилгрависе
Foto: Publicitātes foto

В понедельник, 14 марта, начал работу пункт Центра приема жителей города Риги в одном из самых отдаленных районов столице — в Вецмилгрависе. Об этом сообщает Управление коммуникации Рижской думы.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Местонахождение новой пункта Вецмилгрависа — Дворец культуры Ziemeļblāzma на улице Зиемельблазмас 36.

Такие пункты уже работают в Агенскалнсе, Иманте, Болдерае, центре города, на Тейке и в Московском форштадте.

Пункты создаются, чтобы иметь иметь возможность реагировать на потребности микрорайонов и наладить тесное сотрудничество с жителями и представителями микрорайонов. В ведение пункта в Вецмилгрависа попадаются следующие микрорайоны — Яунциемс, Мангальсал, Милгравис, Трисциемс, Вецаки, Вецдаугава, Вецмилгравис и Сужи. Возглавляет Вецмилгравский пункт Янис Тирзиньш.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?