Начал работу пункт Рижского центра приема жителей в Вецмилгрависе

В понедельник, 14 марта, начал работу пункт Центра приема жителей города Риги в одном из самых отдаленных районов столице — в Вецмилгрависе. Об этом сообщает Управление коммуникации Рижской думы.

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Местонахождение новой пункта Вецмилгрависа — Дворец культуры Ziemeļblāzma на улице Зиемельблазмас 36.

Такие пункты уже работают в Агенскалнсе, Иманте, Болдерае, центре города, на Тейке и в Московском форштадте.

Пункты создаются, чтобы иметь иметь возможность реагировать на потребности микрорайонов и наладить тесное сотрудничество с жителями и представителями микрорайонов. В ведение пункта в Вецмилгрависа попадаются следующие микрорайоны — Яунциемс, Мангальсал, Милгравис, Трисциемс, Вецаки, Вецдаугава, Вецмилгравис и Сужи. Возглавляет Вецмилгравский пункт Янис Тирзиньш.