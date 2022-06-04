Началась подача заявок граждан Украины на обучение латышскому языку

Фонд интеграции общества (SIF) в ходе открытого конкурса определил 33 организации, которые будут проводить бесплатное обучение граждан Украины латышскому языку. В связи с этим, принимаются заявки на курсы латышского языка, которые доступны по всей Латвии как очно, так и в дистанционном и гибридном формате.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подать заявку можно на сайте www.sif.gov.lv или по телефону "Помощь украинцам в Латвии" +371 27 380 380.

Цель конкурса "Обучение латышскому языку для граждан Украины" состояла в том, чтобы определить как можно больше поставщиков услуг, которые проведут бесплатное обучение латышскому языку в течение не менее 120 часов на уровне А1 совершеннолетним гражданам Украины во всех регионах Латвии, тем самым предлагая гражданам Украины возможность выбора удобного места и времени обучения.

В ходе конкурса было привлечено 33 поставщика услуг по обучению языку, которые являются образовательными учреждениями, зарегистрированными в Латвийской Республике, или которые получили лицензию на осуществление языковых программ в самоуправлении.

"Если изначально мы рассчитывали, что примерно 7 000 граждан Украины в Латвии смогут выучить язык в рамках государственного финансирования, чтобы успешно интегрироваться в латвийское общество, образование и трудоустройство, то по итогам конкурса язык смогут освоить примерно 12 000 человек. Учебные программы будут включать такие навыки, как аудирование (слушание), чтение, речь и письмо в простых бытовых и повседневных ситуациях. Обучение латышскому языку запланировано с июня до конца декабря 2022 года", — поясняет директор секретариата SIF Зайга Пуце, ​​.

Поданные на конкурс заявки оценивала комиссия по оценке заявок, в состав которой входят два представителя Министерства культуры, по одному представителю Министерства образования и науки, Агентства латышского языка и Союза самоуправлений Латвии. В комиссию также входит представитель SIF, который возглавляет оценочную комиссию, но не участвует в оценке и голосовании по критериям соответствия.