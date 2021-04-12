Началась поэтапная вакцинация сотрудников образовательных учреждений

Для вакцинации открыта еще одна приоритетная группа — работники образовательных учреждений. Вакцинация в этой группе будет происходить постепенно, с учетом количества вакцин, имеющихся в Латвии. Вакцину от Covid-19 сначала получат сотрудники дошкольных учреждений, работники специальных школ и педагоги 1-6 классов, которые вступают в тесный контакт с детьми в процессе выполнения своих обязанностей, а также учителя возобновившие работу очно.

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Во вторник первые сотрудники образовательных учреждений получат информацию по sms и/или по электронной почте о том, кто будет проводить вакцинацию, а затем вакцинатор свяжется с сотрудником образовательного учреждения, чтобы предложить конкретную дату и время.

Из 76 000 сотрудников образовательных учреждений заявку на на сайте manavakcina.lv или по телефону 8989 подали более 15 000 человек — то есть 20%. Из этих 15 000 11 529 человек совпадают со списками, присланными Министерством образования и науки.

"Мы все с нетерпением ждем, когда дети, наконец, смогут вернуться в школу. Вакцинация учителей — важный шаг для нас, чтобы вместе преодолеть эту пандемию и, наконец, возобновить очное обучение. Эта вакцинация также будет способствовать организации обучения по интересам, лагерей и, возможно, латвийского Праздника песни и танца школьников летом, конечно, в другом, необычном формате. Тестирование, которое мы успешно внедрили вместе с Министерством здравоохранения, также помогает прогнозировать и фиксировать бессимптомные заболевания. Вакцинация педагогов — дополнительный шаг к возобновлению очного обучения. Это важно для общества в целом", — подчеркнула министр образования и науки Илга Шуплинска.