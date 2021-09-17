Началась ревакцинация: третью дозу получил первый житель Латвии

В четверг в Латвии прививку против Covid-19 сделали 4504 человек. Зафиксирован также первый случай ревакцинации, сообщает LETA со ссылкой на данные Национальной службы здоровья.

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Дополнительную прививку препарата Moderna получил житель страны с крайне ослабленным иммунитетом.

С 15 сентября в Латвии можно получить дополнительную дозу вакцины от Covid-19 - пока "бустер" рекомендован людям с существенно подорванной иммунной системой и определенным набором диагнозов или получавших терапию, которая могла снизить иммунный ответ. Таких на сегодня насчитывается около 10 000 человек. Остальным рекомендуют подождать и самим не ставить себе диагнозы по лабораторным анализам.

Группы пациентов, которым положен "бустер":

пациентов, находящихся (или недавно прошедших) на терапии злокачественных опухолей или гематоонкологических заболеваний,

пациенты после серьезных трансплантаций органов или стволовых клеток,

пациенты с тяжелым первичным иммунодефицитом,

носители ВИЧ-инфекции с числом клеток CD4 меньше 50,

пациенты на активной терапии кортикостероидами в высоких дозах, алкилирующими медикаментами, антиметаболитами, TNF-блокаторами и другими иммуносупрессорами и биологическими иммуномодуляторами,

пациенты на длительном диализе.

В ближайшее время людей из этих групп, которые уже есть в поле зрения врачей, будут информировать о возможности персонально — с помощью смс и электронной почты.

"В нашем распоряжении нет убедительных данных и доказательств того, что дополнительная доза необходима другим группам разных возрастов и профессий, — заявила Даце Завадска. — Такие показания должны быть основаны на тщательном анализе и исследовании эпидемиологической и клинической картины. И надо всегда помнить про уровни риска".

В целом с начала процесса вакцинации жители Латвии получили 1 574 658 доз вакцины от Covid-19. Завершили курс вакцинации 798 758 человек (курс считается завершенным, если человек получил две дозы препарата или — в случае с вакцинами Johnson&Johnson и Janssen — одну дозу).

Большинство жителей страны сделали прививку препаратом Pfizer/BioNTech.