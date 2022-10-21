Началась "Рижская конференция": форум по безопасности и внешней политике

В пятницу и субботу в Латвийской Национальной библиотеке будет проходить ежегодный форум "Рижская конференция", посвященный безопасности и внешней политике. Он пройдет и очно, и в удаленном формате, в нем примут участие 517 человек из 38 стран.

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Среди спикеров — заместитель генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Байба Бража, исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, руководитель генсекретариата НАТО по планированию политики Бенедетта Берти, президент Латвии Эгил Левитс, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр обороны Артис Пабрикс, премьер-министр Кришьянис Кариньш, посол Латвии в России Марис Риекстиньш, мэр Риги Мартиньш Стакис, дипломаты, преподаватели европейских университетов, представители вооруженных сил разных государств.

Конференция началась в 10:00. Среди заявленных дискуссий — "Реальная политика против идеальной. Запад после 24 февраля", "Куда ведут стратегические интересы Европы", "Инициатива трех морей: действовать регионально, думать глобально", "Внешняя политика Германии и политика безопасности во время войны в Украине", "Гибридность гибридных угроз: ответ стран Балтии", "Останется ли Россия за Железным занавесом", "Как называется игра, в которую играет Китай, Россия, ЕС и США?".