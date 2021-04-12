Началась вакцинация учителей, в больницах все больше молодых. Главное о Covid-19 на 12 апреля

Латвия получила ещё 11 700 доз вакцины Pfizer, которой планируется прививать приоритетные группы. С сегодняшнего дня к ним относятся и сотрудники образовательных учреждений. Из-за британского штамма Covid-19 становится все больше тридцатилетних пациентов в тяжелом состоянии. В свою очердь, израильские ученые выяснили, что вакцина BionTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР. Портал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 12 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Цифры. В Латвии выявлены 210 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. Всего в воскресенье проведены 3209 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 346,5 случаев на 100 000 жителей. По данным Национальной службы здравоохранения, в воскресенье в больницы поступили 46 пациентов Covid-19.

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 2663 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 269 тестов (10,1 процента), скончались девять заразившихся. За минувшие сутки в Литве подтверждено 597 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек.

Латвия получила ещё 11 700 доз вакцины Pfizer. Дозы будут использованы при вакцинации уже открытых приоритетных групп. На данный момент в Латвии вакцинируют людей старше 60 лет, жителей с хроническими заболеваниями, лиц ухаживающих за хронически больными детьми и детьми с иммуносупрессией, лиц, ухаживающих за тяжелобольными на дому, для медицинских работников и персонала центров длительного социального ухода. Кроме того, с сегодняшнего дня начинается вакцинация ещё одной приоритетной группы – работники образовательных учреждений.

Из-за британского штамма Covid-19 становится все больше тридцатилетних пациентов в тяжелом состоянии. Более 70% латвийских пациентов с Covid-19 заразились британской разновидностью коронавируса. В больницы попадает все больше тяжело больных пациентов от 29 до 39 лет, рассказал эпидемиолог Минздрава Уга Думпис.

Очные занятия для различных классов могут проводиться в 50 самоуправлениях. С сегодняшнего дня 1-6-е и 12-е классы, а также 7-9-е и 10-11-е классы по ротационному принципу в 50 наиболее эпидемиологически безопасных самоуправлениях смогут заниматься очно. Из больших городов очное обучение в школах может проводиться в Екабпилсе, Валмиере и Вентспилсе.

Началась поэтапная вакцинация сотрудников образовательных учреждений. Для вакцинации открыта еще одна приоритетная группа — работники образовательных учреждений. Вакцинация в этой группе будет происходить постепенно, с учетом количества вакцин, имеющихся в Латвии. Вакцину от Covid-19 сначала получат сотрудники дошкольных учреждений, работники специальных школ и педагоги 1-6 классов, которые вступают в тесный контакт с детьми в процессе выполнения своих обязанностей, а также учителя, возобновившие работу очно.

Пунтулис: через две недели могут открыться музеи. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, через две недели могут возобновить работу музеи, а в конце сезона можно будет организовывать театральные представления со зрителями, сообщил министр культуры Наурис Пунтулис.

В автобусе Рига - Дубулты - Мазирбе ехал больной Covid-19. Пассажир 11 апреля в 17:30 ехал на автобусе “Norma-A” из Риги до Колки рейсом 7946. Пассажиров, ехавших этим рейсом, призывают следить за здоровьем.

Исследование: Вакцина BionTech/Pfizer менее эффективна против мутации из ЮАР. Немецко-американская вакцина от коронавируса BioNTech/Pfizer менее эффективно защищает организм от заражения южноафриканским вариантом инфекции, чем от других разновидностей SARS-CoV-2. Об этом говорят результаты одного из израильских исследований в этой области, обнародованные в воскресенье, 11 апреля.

Вильнюс: мужчина пришел в Depo в маске клоуна и получил штраф 500 евро. Привлеченный к административной ответственности Дмитрий из Вильнюса был убежден, что не совершал вменяемого ему нарушения, и стал искать справедливости в судах.

Заболеть ковидом повторно? Чем опасен бразильский вариант коронавируса. В Бразилии молниеносно распространяется новый вариант коронавируса P.1. Помимо чрезвычайной заразности он опасен тем, что им могут быть инфицированы и те, кто уже переболел ковидом.

Италия назвала дату открытия туристического сезона. Итальянские власти готовятся к перезапуску международного туризма, остановленного в связи с пандемией коронавирусной инфекции. По планам, страну откроют для туристов в День Республики, который отмечается 2 июня. В марте агентство Bloomberg писало, что туристический сезон в Евросоюзе может снова сорваться из-за того, что Брюссель затягивает процесс согласования ковид-паспортов.