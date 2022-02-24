Началась выплата пособий в размере 20 евро в связи с энергетическим кризисом
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Сегодня Государственное агентство социального страхования (ГАСС) начинает выплачивать пенсионерам пособие в размере 20 евро в месяц в связи с энергетическим кризисом, сообщила пресс-секретарь ГАСС Ивета Дайне.

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ГАСС обращает внимание на то, что не все получат поддержку уже в феврале. Те пенсионеры, которые получают пенсию на счет в банке или на счет PNS, получат первые 40 евро за январь и февраль с 24 февраля по 1 марта — т.е. не все в один и тот же день. Затем последует выплата в размере 20 евро в марте и апреле вместе с ежемесячной пенсией.

Если же пенсия доставляется пенсионеру Латвийской почтой по месту жительства, почтальон в марте доставит 60 евро за январь, февраль и март вместе с ежемесячной пенсией. После этого последует выплата еще 20 евро в апреле вместе с апрельской пенсией.

Как уже сообщалось, на этой неделе ГАСС также начало выплачивать в связи с энергетическим кризисом пособие в размере 50 евро в месяц на каждого ребенка.

Оба пособия причитаются за период с 1 января по 30 апреля.

Студенты получат поддержку в течение 45 дней после получения ГАСС заявления о поддержке. Первые выплаты начнутся в марте — 150 евро будут перечислены сразу за январь, февраль и март.

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