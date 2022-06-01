Начались дорожные работы на улице Гертрудес

На этой неделе на улице Гертрудес на участке от ул. Кр. Барона до ул. Бривибас начались работы по обновлению дорожного покрытия. Их планируется завершить этой осенью, сообщили в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В рамках заключительного этапа последует благоустройство улицы - появятся скамейки, парковки для велосипедов, а также будет проведено озеленение. Цель проекта - обновить дорожное покрытие, сохранив культурно-исторический образ, а также провести мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения.

После завершения работ максимально допустимая скорость составит 30 километров в час.

Работы проводит компания RERE Vide, общие издержки составляют 1 368 418 евро.

Водителей просят обратить внимание на то, что до конца сентября движение транспортных средств по улице Гертрудес от ул. Кр. Барона до ул. Бривибас закрыто.