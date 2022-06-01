Начались дорожные работы на улице Гертрудес
Foto: DELFI

На этой неделе на улице Гертрудес на участке от ул. Кр. Барона до ул. Бривибас начались работы по обновлению дорожного покрытия. Их планируется завершить этой осенью, сообщили в Рижской думе.

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В рамках заключительного этапа последует благоустройство улицы - появятся скамейки, парковки для велосипедов, а также будет проведено озеленение. Цель проекта - обновить дорожное покрытие, сохранив культурно-исторический образ, а также провести мероприятия по улучшению безопасности дорожного движения.

После завершения работ максимально допустимая скорость составит 30 километров в час.

Работы проводит компания RERE Vide, общие издержки составляют 1 368 418 евро.

Водителей просят обратить внимание на то, что до конца сентября движение транспортных средств по улице Гертрудес от ул. Кр. Барона до ул. Бривибас закрыто.

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