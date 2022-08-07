Начались работы по модернизации погранперехода "Гребнево"

Начались работы по модернизации пункта пропуска "Гребнево" на латвийско-российской границе. Работы ведутся под руководством VAS "Valsts nekustamie išapumi" (VNĪ). До осени начнется строительство четырех новых павильонов и необходимых для их эксплуатации инженерных коммуникаций, сообщил председатель правления VNĪ Ренарс Гришкевичс.

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Целью модернизации погранперехода "Гребнево" является создание современных рабочих мест для дорожной таможни и пограничников, отвечающих требованиям европейской центральной системы въезда/выезда. Будут построены четыре новых досмотровых павильона, обеспечены возможности для получения и проверки биометрических данных. Также будет обеспечен более эффективный поток лиц, пересекающих границу. Строительные работы ведет фирма SIA "Delta Construction".

В течение недели будут начаты необходимые демонтажные работы, а также установлен дополнительный павильон для въезда с российской стороны, чтобы обеспечить текущую пропускную способность границы для грузовых автомобилей.

Строительные работы будут вестись до конца этого года, чтобы в начале 2023 года сотрудники Государственной пограничной службы и Таможенного управления Службы государственных доходов могли приступить к работе в новых помещениях.

Затраты на строительство составляют 890 тысяч евро (без НДС), которые будут покрыты за счет средств государственного бюджета. Кроме того, к 2027 году в "Гребнево" планируется построить новый терминал регистрации пассажиров автобусов.

В настоящее время в модернизацию пунктов пропуска и границ, осуществляемую под руководством VNĪ, инвестируется около 72,9 млн евро. Самый крупный из проектов модернизации — строительство восточной границы. После реализации проектов к концу 2027 года работники пунктов пограничного контроля получат комфортные и современные условия труда, улучшенную инфраструктуру, что сделает пересечение границы более эффективным и быстрым.

Сейчас под руководством VNĪ ведутся работы на 46 различных строительных объектах государственного значения с общим бюджетом проекта более 230 млн евро. Компания обеспечивает профессиональное управление и управление недвижимостью для 365 зданий и сооружений, в том числе 1100 зданий стоимостью 0,95 млн квадратных метров, а также земли под зданиями площадью 602 га и 3536 земельных участков общей площадью 903 га.