Начальник Госполиции: нецелесообразно вводить комендантский час на Пасху
Foto: LETA

Нецелесообразно вводить комендантский час на период пасхальных выходных, как это было сделано во время новогодних праздников, заявил начальник Госполиции Армандс Рукс в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3.

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Он отметил, что это его мнение и мнение профессионалов полиции, потому что Пасха - праздник, который нельзя сравнивать с Новым годом. "На улице становится теплее, и люди ждут Пасху, чтобы отпраздновать ее в рамках одного домохозяйства", - добавил Рукс.

По его словам, сотрудники полиции, которые работают в будни, работают и сверхурочно в выходные дни, и Пасха не станет исключением. "Во время праздников полиция будет работать в усиленном режиме, чтобы превентивно находиться в местах, где могут собираться люди, потому что чаще всего люди нарушают ограничения на собрания, и полиции нетрудно их контролировать", - сказал Рукс.

Он добавил, что наблюдение ведется и за гостевыми домами и банями, поскольку были случаи, когда на частных мероприятиях собирались по 20 человек.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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