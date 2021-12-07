Начальник Госполиции: я не отдавал приказ задержать Гобземса

Начальник Госполиции Армандс Рукс лично не давал указаний задержать депутата Сейма Алдиса Гобземса — решение принимали полицейские. Об этом Рукс, которого ранее раскритиковал Гобземс, заявил в передаче на Латвийском телевидении.

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Если у Гобземса имеются претензии к действиям полиции, он, как и любой гражданин Латвии, имеет право обратиться в суд. У полиции имеются видеозаписи с момента задержания, они могут использоваться в качестве улик, объяснил Рукс.

По словам начальника Госполиции, полиция продолжит следить за действиями депутата Гобземса. На 13 декабря, когда у политика запланирована акция у Рижского замка, разработан особый план безопасности. "Но полиция надеяться на разумность граждан", — добавил Рукс.

Комментируя разговоры о неприкосновенности депутата, Рукс сказал, что в Латвии нет закона, который позволяет игнорировать и многократно нарушать закон.