Начальник Госполиции: я не отдавал приказ задержать Гобземса
Foto: LETA

Начальник Госполиции Армандс Рукс лично не давал указаний задержать депутата Сейма Алдиса Гобземса — решение принимали полицейские. Об этом Рукс, которого ранее раскритиковал Гобземс, заявил в передаче на Латвийском телевидении.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Если у Гобземса имеются претензии к действиям полиции, он, как и любой гражданин Латвии, имеет право обратиться в суд. У полиции имеются видеозаписи с момента задержания, они могут использоваться в качестве улик, объяснил Рукс.

По словам начальника Госполиции, полиция продолжит следить за действиями депутата Гобземса. На 13 декабря, когда у политика запланирована акция у Рижского замка, разработан особый план безопасности. "Но полиция надеяться на разумность граждан", — добавил Рукс.

Комментируя разговоры о неприкосновенности депутата, Рукс сказал, что в Латвии нет закона, который позволяет игнорировать и многократно нарушать закон.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать комментарии (8) Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt