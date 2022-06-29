Начальник ГПСС: нельзя приставить спасателя к каждому человеку на пляже

Спасатель не может быть прикреплен к каждому человеку на пляже, поэтому важно соблюдать меры безопасности во время отдыха у воды, заявил глава Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Оскар Аболиньш в передаче "900 секунд" на телеканале TV3.

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Жаркая погода сложна не только для спасателей из-за большого объема работы, но и для всего общества, потому что люди ищут прохлады, отправляются к воде, пользуются плавсредствами без соблюдения элементарных требований безопасности, в результате попадая в ситуации, когда нужна помощь спасателей, сказал Аболиньш.

Он подчеркнул, что, к сожалению, со временем понимание и осведомленность населения о мерах безопасности на воде не сильно улучшились, и каждый год в Латвии тонут десятки людей. В этом году утонули 46 человек.

"К каждому отдельному человеку нельзя прикрепить спасателя. Часто приходится слышать упреки, почему в том или ином месте не было спасателей, но спасатели должны выполнять свои функции и задачи, они не могут дежурить только на пляжах", — сказал глава ГПСС.

Оценивая случаи утопления людей в Гауе, Аболиньш пояснил, что это очень сложная река, в которой много зигзагов, течений, упавших деревьев, что затрудняет спасательные и поисковые работы, потому что иногда люди зацепляются за упавшие деревья.

"Искать под водой в таких реках — это не то же самое, что нырять с аквалангом в Египте. Чтобы что-то найти, приходится прочесывать каждый сантиметр", — подчеркнул глава ГПСС.