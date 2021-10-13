Начальник пограничной службы и его заместитель просят возместить ущерб после прекращения уголовного дела
Foto: LETA

Глава Госпогранслужбы Гунтис Пуятс и его заместитель Юрис Мартуканс обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой о возмещении ущерба, так как уголовное дело против них прекращено. Об этом сообщает агентство LETA.

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Руководители службы не сообщили, какую сумму они просят возместить.

По закону решение о возмещении ущерба, причиненного во время уголовного процесса, принимает Генеральная прокуратура. Решение генеральной прокуратуры о возмещении ущерба можно оспорить в суде согласно Закону об административном процессе.

Ранее сообщалось, что к Пуятсу применен статус подозреваемого в связи неисполнением обязанностей государственного должностного лица, вызвавшим серьезные последствия. Инкриминируемое преступление связано со строительством инфраструктуры на латвийско-российской границе.

В этом году Бюро внутренней безопасности прекратило уголовный процесс против Пуятса и его заместителя Мартуканса. Мартуканс обвинялся в злоупотреблении служебным положением, а Пуятс — в бездействии со стороны государственного должностного лица.

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