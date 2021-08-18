Начальник Погранохраны: многие группы беженцев находятся у границы Латвии по несколько дней

Многие группы ищущих убежища находятся у границы Латвии с Белоруссией до трех дней, заявил сегодня в программе Латвийского радио "В точке пересечения" глава Государственной пограничной охраны (ГПО) Гунтис Пуятс.

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Он рассказал, что этим людям обеспечиваются наблюдение медиков, вода и, в случае необходимости, продукты питания. "Мы оказываем поддержку, хотя группы нелегальных мигрантов вытесняются белорусской стороной при помощи силы и находятся ближе к белорусской границе", - сказал Пуятс.

По его словам, это проблемная ситуация, и ранее ничего подобного на границе с Латвией не происходило. "Если бы такой поток людей не был остановлен сейчас, возможно, тысячи людей уже подали бы заявления о предоставлении убежища в Латвии", - добавил Пуятс.

Как сообщалось, ГПО во вторник предотвратила попытку 46 человек незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу, а шесть человек были задержаны. С 10 августа были предотвращены попытки 463 человек незаконно пересечь государственную границу.