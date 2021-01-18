Начальник полиции: количество нарушений правил ЧС и комендантского часа не уменьшилось

В минувшие выходные не уменьшилось количество нарушений, связанных с несоблюдением ограничений, введенных на время чрезвычайной ситуации, - за два дня выявлено 1000 нарушений, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс в понедельник утром в интервью программе ЛТВ "Утренняя панорама".

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По его словам, больше нарушений было выявлено в ночь с пятницы на субботу, меньше - в ночь на воскресенье. Было начато около 1000 административных процессов.

В эти выходные максимально допустимый штраф - 2000 евро - не применялся, но один человек был оштрафован на 1500 евро и возбуждено уголовное дело за кражу, сказал Рукс.

По словам Рукса, более чем в 1300 случаях людям выносились предупреждения. Всего за выходные было проверено около 11000 человек, большинство имели заполненное заявление о причинах выхода из дома.

Комендантский час - запрет на выход из дома в ночь на субботу и воскресенье - будет действовать в Латвии и в следующие выходные.