Начальник таможни: нелегальная прибыль от контрабанды сигарет превышает прибыль от торговли наркотиками

Нелегальная прибыль от контрабанды сигарет из Беларуси больше, чем прибыль от торговли наркотиками, рассказала руководитель таможенного управления Службы госдоходов (VID) Раймондс Зукулис в интервью агентству LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По его словам, в условиях пандемии Covid-19 контрабанда не прекратилась, преимущественно контрабандные сигареты поставляются из Беларуси. За пять месяцев 2021 года таможня изъяла почти 18 млн контрабандных сигарет, при этом 8,3 млн контрабандных сигарет - непосредственно на латвийско-белорусской границе.

"Контрабанда сигарет - это международная организованная преступная деятельность, в которой участвуют преступники из Беларуси и из Латвии. Белорусские сигареты доминируют, поскольку они очень дешевы, что позволяет получать большую прибыль. Это кажется невозможным, но нелегальная прибыль от контрабанды белорусских сигарет превышает прибыль от наркотиков", - признал Зукулс.

Как признается глава таможни, примерно половина контрабандных сигарет поступает из Беларуси, но белорусские сигареты обнаруживают и в грузах, которые задерживают на латвийско-российской границе. "Очевидно, сначала они завозятся в Россию, а затем осуществляется попытка доставить их в Латвию", - сказал Зукулс.

"Если говорить о небольших партиях, то нет такого дня, когда мы не раскрываем попытку провести контрабанду. Сигареты прячут в кабинах автомобилей, панелях, сиденьях, нишах. В поездах, которые везут из Беларуси уголь, щепу, различные пиоломатериалы и другие грузы, очень часто спрятаны сигареты: в самом грузе, в конструкциях вагонов, технологических нишах. Нередко преступники пытаются добраться до этих тайников до проведения таможенного контроля или пока поезд следует на конечную станцию", - объяснил руководитель таможни.

Зукулс признает, что контрабанда сигарет существует не только благодаря экономическим обстоятельствам, но и терпимым отношением общества.

Как уже сообщалось, потребление контрабандных и контрафактных сигарет в Латвии в прошлом году по сравнению с 2019 годов выросло на 5 процентных пунктов до 19,1% рынка сигарет страны, свидетельствует исследование компании KPMG о рынке нелегальных сигарет в Европе.

Из-за торговли нелегальными сигаретами сумма не дополученных бюджетом страны налогов в 2020 году составила 59 млн евро, что на 19 млн евро больше по сравнению с предыдущим годом.

Суммарное потребление сигарет в 2020 году в Латвии составило 2,1 млрд штук, по сравнению с 2019 годом оно почти не изменилось. Доля контрабандных и контрафактных сигарет составляет 19,1%, то есть 410 млн штук. 68% общего числа нелегальных сигарет составляет так "белая" контрабанда (сигареты, произведенные легально, но незаконно продаваемые на конкретном рынке), 12% - поддельные сигареты, 20% - контрабандная продукция другого происхождения.