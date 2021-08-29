Началось обновление системы освещения улицы Йомас в Юрмале
Foto: F64

На прошлой неделе начались работы по перестройке системы освещения на улице Йомас в Юрмале. Расходы на ремонт составят 176 449 евро, работы проводит SIA EL.Serviss, сообщили LETA в Юрмальской думе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Планируется, что будут заменены 115 фонарных столба, нынешние светильники будут заменены на энергоэффективные лампы LED.

Будут сохранены светильники круглой формы, характерные для дизайна улицы Йомас.

Работы проводятся с привлечением финансирования Европейского фонда регионального развития.

Система освещения будет перестраиваться на участке от улицы Лиенес до улицы Турайдас и напротив стоянки в Майори на участке от самой улицы Йомас до улицы Лиенес. Работы будут продолжаться до 30 сентября.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Юрмала
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом