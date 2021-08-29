Началось обновление системы освещения улицы Йомас в Юрмале

На прошлой неделе начались работы по перестройке системы освещения на улице Йомас в Юрмале. Расходы на ремонт составят 176 449 евро, работы проводит SIA EL.Serviss, сообщили LETA в Юрмальской думе.
Планируется, что будут заменены 115 фонарных столба, нынешние светильники будут заменены на энергоэффективные лампы LED.
Будут сохранены светильники круглой формы, характерные для дизайна улицы Йомас.
Работы проводятся с привлечением финансирования Европейского фонда регионального развития.
Система освещения будет перестраиваться на участке от улицы Лиенес до улицы Турайдас и напротив стоянки в Майори на участке от самой улицы Йомас до улицы Лиенес. Работы будут продолжаться до 30 сентября.