Началось предварительное голосование на выборах в Рижскую думу

С началом предварительного голосования на выборах в Рижскую думу свои двери открыли 156 избирательных участков, передает LETA.

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Сегодня участки будут открыты до 21:00, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

В четверг, 27 августа, участки будут открыты с 9:00 до 16:00, в пятницу, 28 августа, с 12:00 до 20:00, а в день выборов 29 августа участки будут открыты с 7:00 до 22:00.

Голосовать можно на любом участке, но если избиратель решит отдать голос не на своем участке, то ему надо считаться с тем, что это займет больше времени. С собой надо иметь паспорт или айди карту. Чтобы голосование проходило быстрее, сотрудники ЦИК советуют взять с собой приглашение на выборы. На участке надо использовать маску, её надо будет ненадолго снять для идентификации личности. Маски будут доступны и на самом участке.