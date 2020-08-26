Началось предварительное голосование на выборах в Рижскую думу
Foto: LETA

С началом предварительного голосования на выборах в Рижскую думу свои двери открыли 156 избирательных участков, передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня участки будут открыты до 21:00, сообщила представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Лаура Захарова.

В четверг, 27 августа, участки будут открыты с 9:00 до 16:00, в пятницу, 28 августа, с 12:00 до 20:00, а в день выборов 29 августа участки будут открыты с 7:00 до 22:00.

Голосовать можно на любом участке, но если избиратель решит отдать голос не на своем участке, то ему надо считаться с тем, что это займет больше времени. С собой надо иметь паспорт или айди карту. Чтобы голосование проходило быстрее, сотрудники ЦИК советуют взять с собой приглашение на выборы. На участке надо использовать маску, её надо будет ненадолго снять для идентификации личности. Маски будут доступны и на самом участке.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

28

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Выборы в Рижскую думу 2020 ЦИК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Твой банк в твоих руках
DELFI Brand Studio Читайте также
В Рижском порту в самом разгаре сезон перевалки зерна
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Как уберечь свой смартфон Huawei от кибератак
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Продолжая модернизацию погрузочно-разгрузочной инфраструктуры, в Рижском порту открыт новый контейнерный кран
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных