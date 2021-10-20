Началось заседание Кабинета министров: будет уже официально объявлен локдаун

Как известно, еще в понедельник Совет по кризисному управлению достиг договоренности о введении локдауна с 21 октября до 15 ноября. В среду, 20 октября, Кабинет министров должен придать решению юридическую силу, и возможно, внеся некоторые уточнения в список ограничений.
Запланированные ограничения коротко:
- -локдаун с 21 октября по 15 ноября;
- -каникулы школьников до конца октября;
- -комендантский час с 20.00 до 5.00;
- -будут закрыты все магазины, кроме тех, кто торгует товарами первой необходимости;
- -закрываются учреждения общепита, нельзя будет получить услуги индустрии красоты.
С критикой проекта решений о локдауне уже выступили министр сообщения Талис Линкайтс и министр образования Анита Муйжниеце (оба — Новая Консервативная партия). У Линкайтса вызывает вопросы ситуация с льготами на проезд в общественном транспорте — будут ли лишены скидок все жители или только невакцинированнные. Анита Муйжниеце отметила, что в Латвии дети учились в удаленном режиме дольше всего. Глава Министерства образования считает: недопустимо прекращать очное обучение, если будут работать цветочные и книжные магазины
Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) еще раз подчеркнул, что от медиков поступает информация: в больницах много русскоязычных пациентов с Covid-19, необходимо вернуться к вопросу о коммуникации с представителями нацменьшинства на их родном языке. Министр юстиции Янис Борданс (Новая Консервативная партия) заявил, что у русскоязычных жителей хватает масс-медиа на их родном языке.
Сейчас министры и чиновники "идут" по пунктам ограничений, уточняя детали: какие магазины считать теми, которые торгуют товарами первыми необходимости, продуктовыми и т.д., какие тесты на Covid-19 годны для исполнения рабочих обязанностей теми жителями, которые не могут перейти на удаленную работу.