Начался демонтаж памятника защитникам Лиепаи

Во вторник утром в центре Лиепаи начался демонтаж памятника советской армии. К самому монументу нельзя подойти, тротуар огорожен забором.

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На улице Бривибас до поворота к памятнику, закрыта одна полоса движения.

В 9 часов утра подъехал строительный кран, начался снос постамента. В 10.30 скульптура планируют снять с постамента.

Как пишет портал liepajniekiem.lv, все тихо и спокойно, протестующих не видно. На месте работает Государственная и муниципальная полиция, которая следит за порядком. Как сообщила агентству LETA представитель Лиепайской думы Зита Лаздане, с целью избежать провокаций, о времени демонтажа памятника не сообщалось заранее.

Всего в Лиепае планируется демонтировать три памятника советской армии - Лиепайским защитникам на Яуна Остмала 9, памятный камень генералу Николаю Дедаеву на пересечении бульвара 14 ноября и улицы Гризупес и барельеф на Бульваре 14 ноября 40А. Два последних уже демонтированы.