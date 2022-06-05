Sēņu dienas Latvijas Dabas muzejā
Foto: F64

31 мая в Латвии нашли первый гриб. Теперь пользователи соцсетей обсуждают, что в такие дожди самое время отправляться в лес и делятся местонахождением грибов. Миколог Латвийского музея природы рассказала DELFI, пора ли открывать грибной сезон.

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В конце мая житель Олайне Раймонд Берзиньш опубликовал в фейсбуке фото подберезовика. В прошлом году первые сообщения о появлении подберезовиков появились в середине июня.

"Нет ничего необычного в том, что маслята, подберезовики и даже боровики появляются к концу мая", — комментирует миколог Латвийского музея природы Диана Мейере. А из-за того, что сейчас влажно и становится теплее, не исключено, что грибов будет больше", — говорит она.

Для целой корзины боровиков еще рано, но если очень долго гулять по лесу и знать, где искать, что-то насобирать можно, считает она.

Мейере признается, что каждый сезон микологам задают один и тот же вопрос — будет ли грибной год? "Ответ всегда одинаковый — нельзя предсказать заранее. Если будет тепло и влажно, грибы вырастут, а если сухо и прохладно — то нет. Поэтому на ливни лучше не жаловаться, пускай льет", — говорит миколог.

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