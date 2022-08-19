Начался сбор подписей за создание должности министра энергетики

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за создание должности министра энергетики.

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Как автор инициативы указана Лига Озолиня. По ее мнению, осознание значимости энергетики в наши дни ведет к необходимости сконцентрировать все, что связано с этой областью, в одной должности.

Учитывая критическую ситуацию с энергетикой в ​​мире и в Латвии, для организации этого сектора необходима интенсивная и профессиональная ежедневная работа, убеждена Озолиня.

Она призывает восстановить должность министра энергетики в Латвии, чтобы собрать все полномочия, которые сейчас разбросаны по разным министерствам. Озолиня отметил, что позиция министра энергетики есть, например, в Литве, и энергетическая независимость Литвы, по мнению автора идеи, является реальным примером для подражания.