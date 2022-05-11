Начался сбор пожертвований на снос памятника в парке Победы
Foto: DELFI

На портале Ziedot.lv начат сбор средств на демонтаж "памятника оккупации" в Пардаугаве. Пожертвовано уже более 13 000 евро, свидетельствует информация портала. Инициатор сбора средств — организация 4.maija deklarācijas klubs.

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В описании цели сбора пожертвований говорится, что символы имеют значение. Памятник в парке Победы является символом, напоминающим основной нации о репрессиях, гибели людей и оккупации страны, указанных в заявке на сбор средств.

"Мы не должны смотреть на агрессию, мы не можем допустить ее дома, в столице Латвии. В то время, когда Украина борется за свою независимость и отражает жестокое российское вторжение, никакие провокации или разжигание ненависти в Латвии неприемлемы", сказано в описании.

Жителей просят сделать пожертвование на снос "памятника оккупации". Обещано, что пожертвованные средства пойдут на вывоз строительного мусора.

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