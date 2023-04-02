Начался сезон клещей - образцы можно сдать в бесконтактных пунктах по всей Латвии

По мере постепенного повышения температуры воздуха начинается и сезон активности клещей, возрастает риск укуса зараженного клеща в парке или лесу. Чтобы проверить, не является ли клещ переносчиком потенциально серьезного заболевания, его можно сдать в один из бесконтактных пунктов сбора образцов, установленных E.Gulbja laboratorija.

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Хотя до распускания листьев еще далеко, жители Латвии уже сообщают в социальных сетях о клещах как на людях, так и на животных. Это значит, что начался сезон активности клещей и возрастает риск быть укушенным зараженным клещом.

Клещи обычно активны с марта по ноябрь, когда температура воздуха превышает +6°С. Первые случаи клещевого энцефалита обычно регистрируются через 2-4 недели после начала сезона активности.

Пункты бесконтактного анализа — по всей Латвии

В 2022 году в течение сезона клещевой активности было получено и исследовано более 1600 образцов клещей, из которых наличие РНК вируса клещевого энцефалита обнаружили в трех образцах, а ДНК Borrelia burgdorferi (возбудителя болезни Лайма) — почти в 20% образцов, сообщает E.Gulbja laboratorija.

Образцы сдавались бесконтактно во всех 22 пунктах приема таких проб, а это значит, что услуга доступна и используется на всей территории Латвии.

Пункты передачи анализов были созданы под влиянием пандемии Covid-19, но они удобны и при сборе материала для других анализов. Спектр автоматически сдаваемых анализов постоянно расширяется: на исследование можно сдавать не только клещей, но и мочу, фекалии, грибки.

В мире существует множество различных видов клещей, в Латвии наиболее распространены желтые клещи (Ixodes ricinus), которые известны как опасные переносчики болезней, в том числе болезни Лайма и центрально- восточноевропейского энцефалита (CAE). Эти заболевания могут быть серьезными, поэтому важно не допускать контакта с клещами и своевременно проводить вакцинацию.

Период активности клещей в Латвии — с весны до осени, когда наблюдается наибольшее количество укусов. Клещи чаще всего встречаются в лесах, парках, садах, на газонах и фермах, их можно найти и в других местах, например, на домашних животных или даже на телах людей.

Против клещевого энцефалита — профилактика и вакцинация

Чтобы защитить себя от клещей и предотвратить вредное воздействие их укусов, важно использовать репелленты, носить одежду, закрывающую тело, и избегать мест, зараженных клещами. При подозрении на заражение каким-либо клещевым заболеванием следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Заболевание клещевым энцефалитом можно предотвратить путем вакцинации перед сезоном клещевой активности. Вакцину можно приобрести у врачей и в медицинских учреждениях.

Согласно рекомендациям Минздрава Латвии, прививку от клещевого энцефалита обязательно нужно делать людям, работающим на природе, а также тем, кто подвергается высокому риску заражения. Вакцинация рекомендуется всем, кто хочет уберечь себя от этого заболевания, особенно если они часто проводят время на природе.

Прививка от клещевого энцефалита очень важна, так как это заболевание может вызвать тяжелые осложнения и даже смерть. Перед прививкой, как и при выборе любой другой вакцины, следует проконсультироваться с врачом.

Ранняя диагностика важна для болезни Лайма

Вакцины против болезни Лайма пока нет. Это бактериальное заболевание, вызываемое бактериями Borrelia burgdorferi, которое передается человеку зараженными клещами. Некоторые страны уже начали исследования вакцин против болезни Лайма, есть надежда, что они будут разработаны в ближайшем будущем.

Поскольку вакцины против болезни Лайма пока нет, важно, чтобы люди внимательно наблюдали за своей кожей после прогулок на природе. Если клещ прикрепился, надо как можно скорее удалить его и сдать анализы в лаборатории.

При появлении каких-либо симптомов следует посетить врача. Для лечения болезни Лайма врачи обычно назначают антибиотики. Чем раньше обнаружена болезнь, тем успешнее ее можно лечить.

Симптомы болезни Лайма могут проявляться на разных стадиях и поражать разные части тела. Симптомы могут развиваться через несколько недель или месяцев после заражения бактериями Borrelia burgdorferi и могут варьироваться по степени тяжести от легкой до тяжелой.

Среди симптомов могут быть: кожная сыпь и покраснение; боли в животе, рвота и диарея; мышечные и суставные боли. Симптомы могут включать нарушение координации, головные боли, изменения остроты зрения, а также психические и эмоциональные проблемы. На более поздних стадиях болезни Лайма инфекция может поражать мозг и нервную систему.



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Лаборатория проводит биохимические, микробиологические, химические, иммуногематологические, гематологические, цитологические, иммунологические, биофизические, цитогенетические патологические исследования материалов, полученных от людей или животных, с целью диагностики заболеваний или оценки состояния здоровья.

Специалисты лаборатории оказывают консультационные услуги по всем аспектам лабораторных исследований, а также при необходимости помогают клиентам выбрать наиболее подходящие исследования.

SIA "E. Gulbja Laboratorija" обслуживает в среднем 8560 пациентов в день. В 2022 году было выполнено 10,9 млн анализов после 2,1 млн запросов на обследование.