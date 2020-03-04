Начался суд Ушакова с Пуце: экс-мэр Риги пробует доказать, что его отстранили незаконно

В среду, 4 марта, Административный районный суд начал рассмотрение иска, поданного политиком, евродепутатом Нилом Ушаковым против министра защиты окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце. Ушаков оспаривает принятое ранее решение Пуце об отстранении его с поста мэра Риги.

Как сообщает LETA, в начале первого заседания представители Ушакова потребовали отстранения судьи Айги Путнини, так как ранее она работала в Министерстве защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM), а представители Пуце по данному делу — ее бывшие подчиненные. Однако Путниня заявила, что конфликта интересов здесь нет, так как она покинула VARAM более четырех лет назад, когда Пуце не являлся министром.

Основанием для распоряжения Пуце стали нарушения, допущенные Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала транспортного предприятия "Ригас сатиксме". Решение было издано 5 апреля. Ушаков считает действия Пуце политически мотивированными.